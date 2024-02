2024-02-24 12:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەشناسی هەرێم رایدەگەیەنێت، “ئەمڕۆ ئاسمان ئاسمان هەوری تەواو دەبێت و سبەینێش لە نێوان ساماڵ و نیمچە هەور دەبێت”.…

