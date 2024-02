2024-02-24 12:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی ئەوقاف و کاروباری ئاینیی سلێمانی رایگەیاند، ئێوارەی رۆژی شەممە لەسەر یەکشەممەی ئەم شەو، شەوی بەراتە لە…

