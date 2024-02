2024-02-24 13:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حکومەتی میسر رایگەیاند، گرێبەستێکی لەگەڵ حکومەتی ئیمارات بە بڕی 35 ملیار دۆلار واژۆکردووە بۆ پەرەپێدانی بەشێکی سەرەکی کەناراوەکانی…

