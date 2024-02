2024-02-24 13:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری نەوتی عێراق ئەوەی ئاشکراکرد، لە گفتوگۆدان بۆ پێداچوونەوە بە گرێبەستە نەوتییەکانی هەرێم و پلانیان هەیە بۆ گواستنەوەی…

