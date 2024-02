2024-02-24 17:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئامارە ئابوورییە نوێیەکان ئاشکرایانکردووە، لە ساڵی 2023 دا داهاتی عێراق بەراورد بە ساڵی 2022 بە رێژەی 16% کەمیکردووە.…

