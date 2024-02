2024-02-24 17:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی نوێنەران بڕیاریدا دانیشتنەکەی ئەمڕۆ شەممە هەڵبگیرێت. دانیشتنەکە تایبەت بوو بە دەنگدان لەسەر رەشنووسی یاسای بەرەنگاربوونەوەی بازرگانیکردن بە…

The post دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هەڵگیرا appeared first on Esta Media Network.