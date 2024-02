2024-02-24 19:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی خراپی دۆخی ئەمنیی بەشێک لە شارەکانی عێراق وەزارەتی ناوخۆ مۆڵەتی چەک هەڵگرتن بە خاوەنی دەرمانخانە و کۆگاکانی…

The post لە عێراق مۆڵەتی چەک هەڵگرتن بە خاوەنی دەرمانخانەکان دەدرێت appeared first on Esta Media Network.