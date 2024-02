2024-02-24 21:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژیی وەزارەتی دارایی هەرێم رایگەیاند، ئەو وەفدەی دیوانی چاودێریی دارایی عێراق گەیشتنە هەرێم کە ئێوارەی ئەمڕۆ گەیشتنە هەولێر،…

The post زانیاریی نوێ لەبارەی گەیشتنی وەفدەکەی چاودێریی دارایی عێراق بۆ هەرێم appeared first on Esta Media Network.