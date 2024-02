2024-02-24 21:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئێوارەی ئەمڕۆ لە گوندێکی سەر بە ناحیەی شوان، منداڵێکی تەمەن 10 ساڵان لە رووداوێکدا ویستی دایکی رزگاربکات، بەڵام…

The post ئەلەند ویستی دایکی رزگاربکات، خۆی گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.