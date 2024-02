2024-02-24 21:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ لەناو سەنتەری شاری کەلار دوو رووداوی هاتوچۆ روویاندا و دوو کەس کە هەردووکیان ماتۆڕسواربوون. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی گەرمیان…

