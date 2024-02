2024-02-25 10:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی کەرکوک دەستگیرکردنی 18 دەرۆزەکەری راگەیاند کە لەناو شەقام و کۆڵانەکانی شارەکەدا دەرۆزەیان دەکرد. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی کەرکوک بڵاویکردەوە،…

