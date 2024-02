2024-02-25 14:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پسپۆڕانی تەندروستی بەریتانیی هۆشدارییان لە سێ نیشانەی شێرپەنجە داوە کە پێویستە هەموومان گرنگی پێبدەین کاتێک تووشیان دەبین لە…

The post 3 نیشانەی ئاگادارکردنەوەی شێرپەنجە لە کاتی نانخواردن دەردەکەون appeared first on Esta Media Network.