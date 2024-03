پشکنینێکی سادەی خوێن شێرپەنجەی کۆڵۆن لە قۆناغێکی زوودا دەستنیشاندەکات

2024-03-15 09:37:02 - سەرچاوە: کەناڵ8

پشکنینێکی نوێی خوێن دەتوانێت لە قۆناغە سەرەتاییەکاندا شێرپەنجەی کۆڵۆن دەستنیشانبکات و بەهۆی ئاسانیی ئەنجامدانییەوە خەڵکێکی زیاتر هاندەدات پشکنینی پێشوەختە ئەنجامبدەن. وردیی پشکنینە نوێیەکە لە تاقیکارییەکی کلینیکدا دەرکەوت کە 13ی ئادار لە جۆرناڵی زانستیی (The New England Journal of Medicine) دا بڵاوکراوەتەوە و تێیدا دەرکەوتووە کە پشکنینەکە بە راددەی 83% راستگۆ بووە لە دەرخستنی شێرپەنجەی کۆڵۆندا. ئەگەر دەزگای دەرمان و خۆراکی ئەمریکا پەسەندیبکات، ئەم پشکنینەی خوێن دەبێتە رێگایەکی دیکەی زوو دەستنیشانکردنی شێرپەنجەی کۆڵۆن. پشکنینە نوێیەکە شیکاری بۆ خوێنی کەسەکە دەکات و بەدوای پاشماوەی خانە شێرپەنجەییەکاندا دەگەڕێت لە خوێنی کەسەکەدا و بە دەستنیشانکردنیان تووشبوونی کەسەکە بە شێرپەنجەی کۆڵۆن بە ئەگەرێکی بەهێز پشتڕاستدەکاتەوە.