2024-03-17 23:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گەشتوگوزاری دووكان رایدەگەیەنێت، “ژمارەیەک گەشتیاری گەڕیدەی ئەوروپی سەردانی دووکانیان کرد و وەک خەمخۆریان هەڵمەتێکی پاککردنەوەیان ئەنجامدا”. لە…

The post کۆمەڵێک گەشتیاری بیانی سەیرانگای دووکانیان پاککردەوە appeared first on Esta Media Network.