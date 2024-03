2024-03-18 11:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بومەلەرزەیەک بە گوڕی 4.7 پلە بە پێوەری رێختەر باکووری مەغریبی هەژاند. پەیمانگای جیۆفیزیای مەغریب بڵاویکردەوە، بومەلەرزەکە درەنگانی شەو…

The post بومەلەرزەیەکی بەهێز مەغریبی هەژاندەوە appeared first on Esta Media Network.