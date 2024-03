2024-03-18 14:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تیمی وەزاریی یەکێتی ئاشکرایکرد، لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران داوایانکردووە مووچە دابەشبکرێت، هەندێک لایەن کە لایەنی سەرەکی حکومەتن دژیان…

