2024-03-18 17:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق رایدەگەیەنێت، داوای دواخستنی هەڵبژاردنمان لێکراوە، بەڵام ناچارین هەڵبژاردن لە کاتی دیاریکراوی خۆیدا…

