2024-03-18 17:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمینداریەتی گشتیی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق رایگەیاند، رۆژی پێنجشەممە بەهۆی نەورۆزەوە پشووە. لە راگەیەندراوێکدا ئەمینداریەتی گشتیی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق…

The post رۆژی پێنجشەممە کرایە پشووی فەرمی appeared first on Esta Media Network.