2024-03-18 21:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حکومەتی هەرێم، هۆ‌شداری بە هاوڵاتییان دەدات و دەڵێت، ئەمشەو ئەگەری روودانی لافاو هەیە و سبەی دۆخی کەشوهەوا سەخت…

