2024-03-18 21:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نووسینگەی رۆژنامەوانی کۆشکی بەکینگهام دەنگۆی مردنی پاشا چارڵزی سێیەمی بەریتانیای رەتکردەوە دوای ئەوەی دەنگۆی مردنی بڵاوکرایەوە. لە راگەیەندراوێکدا…

