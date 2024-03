2024-03-18 22:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاتوچۆی هەولێر داوا لە شۆفێران دەکات، ئۆتۆمبێلەکانیان لەو شوێنانە رانەگرن کە ئەگەری کۆبوونەوەی باراناویان هەیە. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر…

The post هاتوچۆی هەولێر: ئۆتۆمبێلەکانتان لەوشوێنانە رامەگرن کە ئەگەری کۆبوونەوەی باراناویان هەیە appeared first on Esta Media Network.