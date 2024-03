2024-03-18 22:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا رایدەگەیەنێت، بایکۆتکردنی هەڵبژاردن خزمەت بە بەرژەوەندیی پارتی و گەلی کوردستان و عێراق ناکات. ڤێدانت پاتێل،…

The post وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا: بایکۆتکردنی هەڵبژاردن خزمەت بە بەرژەوەندیی پارتی و گەلی کوردستان و عێراق ناکات appeared first on Esta Media Network.