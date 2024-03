2024-03-19 10:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رۆژنامەی پۆلیتیکۆ بە پشتبەستن بە بەرپرسانی پاریس بڵاویکردەوە، شی جینپینگ، سەرۆکی چین لە سەرەتای مانگی ئایاردا سەردانی فەرەنسا…

