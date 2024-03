2024-03-19 15:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیژنەی ئامادەکاریی ئاهەنگی نەورۆز لە سلێمانی رایگەیاند، بۆ ئەمساڵ ئاگری نەورۆز لە شەقامی سالم لەدوای بەربانگ دەکرێتەوە. جەزای…

