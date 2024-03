2024-03-19 18:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی کەرکوک رایدەگەیەنێت، 12 کەسی بیانیمان دەستگیرکرد کە بەشێوەیەکی نایاسایی و بەرەگەزنامەی سوری هاتبوونە نێو کەرکوک. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی…

