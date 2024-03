2024-03-20 01:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری هەولێر رایدەگەیەنێت، بە هۆی ناسەقامگیری رەوشی کەشوهەواوە سبەینێ لە سەرجەم دامودەزگاکان پشووی رەسمییە. ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر…

The post لە هەولێر پشوو راگەیەندرا appeared first on Esta Media Network.