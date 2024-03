2024-03-20 10:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە رۆژی 20ی ئازاری ساڵی 1991 خەڵکی شارەکە و هێزەکانی پێشمەرگە کەرکوکیان لە رژێمی پێشووی حکومەتی عێراق پاککردەوە…

