2024-03-20 10:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رۆژنامەی نیویۆرک تایمزی ئەمریکی بڵاویکردووەتەوە، حکومەتی سعودیە بەنیازە سندوقێکی وەبەرهێنان دروست بکات بە بڕی زیاتر لە 40 ملیار…

