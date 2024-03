2024-03-20 12:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکایەتیی شارەوانیی هەولێر رایدەگەیەنێت، “لەسەر قەڵای هەولێر ئامادەسازی بۆ رێوڕەسمی داگیرساندنی مەشخەڵی نەورۆز دەکرێت”. لە راگەیەندراوێکدا سەرۆکایەتیی شارەوانیی…

The post لە هەولێر ئامادەکاریی بۆ رێوڕەسمی داگیرساندنی مەشخەڵی نەورۆز دەکرێت appeared first on Esta Media Network.