2024-03-20 12:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رێکخراوی فەلەکناسیی کوردستان رایدەگەیەنێت، “لەڕووی فەلەكییەوە ئەمڕۆ دەستپێكی وەرزی بەهاره لە نیوەگۆی باکوور بە گشتی و هەرێمی کوردستان…

The post رێکخراوی فەلەکناسیی کوردستان: لەڕووی فەلەكییەوە ئەمڕۆ دەستپێكی وەرزی بەهاره appeared first on Esta Media Network.