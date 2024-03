2024-03-20 15:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سلێمانی لە بارەی بەربەستکردنی شەقامی سالمەوە شۆفێران ئاگاداردەکاتەوە و داوا دەکات شەقامی جێگرەوە بەکاربهێنن. لە راگەیەندراوێکدا…

The post لە بارەی شەقامی سالمەوە هاتوچۆی سلێمانی شۆفێران ئاگاداردەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.