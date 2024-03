2024-03-20 15:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی یەکێتی رایدەگەیەنێت، هەرگیز داوای دواخستنی هەڵبژاردنمان نەکردووە و بەشداریکردن و نەکردنی لایەنێک پرسی ژمارە یەک نییە و…

