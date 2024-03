2024-03-21 10:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی جیهاندا ئاستی پێوانەیی تۆمارکرد، بە جۆرێک هەر ئۆنسەیەک زێڕ بە 2203.84 دۆلار مامەڵەی پێوەدەکرێت.…

The post نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی جیهاندا بەرزبووەوە appeared first on Esta Media Network.