2024-03-21 10:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆک وەزیرانی عێراق، بەبۆنەی جەژنی نەورۆزەوە رایگەیاند، پیرۆزبایی جەژنی نەورۆز ئاڕاستەی گەلی کوردی ئازیزمان لە هەرێمی کوردستان دەکەین.…

