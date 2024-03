2024-03-21 10:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری سەنتەری فریاکەوتنی سلێمانی، رایدەگەیەنێت، لە ئاهەنگەکانی نەورۆزی شاری سلێمانی هیچ هاوڵاتییەک پەیوەندی بە سەنتەرەکەیانەوە نەکردووە. سامان نادر،…

