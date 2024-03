2024-03-21 11:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی پێشبینییەکانی کەشناسی، ئەمڕۆ و سبەینێ لە بەشێکی ناوچەکانی هەرێم بارانبارین بەردەوامدەبێت و لە ناوچە شاخاوییەکانیش بەفر دەبارێت.…

