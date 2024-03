لە زیادکردنێکی ئاشکرادا کۆپییەکی دەگمەنی کتێبی داروین و هاری پۆتەر نمایشدەکرێت

2024-03-21 14:00:03 - سەرچاوە: کەناڵ8

زیادکردنی ئاشکرای بۆنهامز لەندەن، لەگەڵ کۆمەڵێک کتێبێک و نوسراودا، 135 پارچە نمایشدەکات، کە بەشێکیان چاپی یەکەمن لە کتێبی چارڵس داروینی زانای بواری زیندەوەرزانی، بە نرخی نێوان 150 هەزار تا 250 هەزار پاوەند . کتێبی "On the Origin of Species"ـی چارڵس داروین، یەکێکە لەو پێنج کتێبەی کە وابڕیارە لە زیادکردنی ئاشکرای بۆنهامزدا نمایشبکرێت، بەگوێرەی زانیارییەکانی ماڵپەڕی زیادکردنە ئاشكراکە، کتێبەکە یەکێکە لە چاپە یەکەمین و دەگمەنەکان، لەو کۆمەڵە کتێبەیە کە لە ساڵی 1859 چاپ کراوە، داروین کۆپییەکی کردووە بە دیاری بۆ زانای بواری رووەکەکان و پزیشکی بەریتانی، د. هیو وێدێڵ کە زۆر سەرسامی بووە. داروین تا ساڵی 1844 تیۆرییەکەی لەبارەی هەڵبژاردنی سروشتیی