2024-03-21 19:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی گەرمیان بڵاویکردەوە، لە ناو شاری کەلار نزیک کەمپی زانکۆی گەرمیان بەهۆی رووداوێکی هاتووچۆوە شۆفێری ماتۆڕسکیلێک گیانیلەدەستدا…

