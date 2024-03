2024-03-21 20:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی نەوتی عێراق بڵاویکردەوە، لە سبەینێ هەینییەوە، کار بە سیستمی پارەدانی ئەلیکترۆنی دەکرێت لە کاتی کڕینی بەنزینی سوپەر…

