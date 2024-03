2024-03-21 22:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە گوێرەی زانیارییەکان، ئەمشەو پێنجشەممە حاجی محەمەد عەلی بامۆکی کۆچی دواییکرد. خانەوادەکەی بڵاویانکردەوە، سبەی کاتژمێر 9:00ی بەیانی تەرمەکەی…

The post حاجی محەمەد بامۆكی كۆچی دواییكرد appeared first on Esta Media Network.