2024-03-22 01:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای تێپەڕبوونی چەند سەدەیەک لە نوقمبوونی کەشتییەکی ئیسپانی بەناوی سان خۆسێ لە ئاوەکانی کۆڵۆمبیا و دوای نزیکەی دە…

The post بەنرخترین گەنجینە لە مێژووی مرۆڤایەتییدا لە ژێر ئاو دەردەهێندرێتەوە appeared first on Esta Media Network.