2024-03-22 11:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاژانسی جیۆفیزیکی ئیندۆنیزی بڵاویکردەوە، بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 6.1 پلە بە پێوەری رێختەر ئەمڕۆ هەینی لە کەناراوەکانی دوورگەی جاڤای…

