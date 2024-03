2024-03-22 16:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەرلەمانی ئەڵمانیا پێشوازی لە یەکەم پەرلەمانتاری نابیست کرد لە مێژووی خۆیدا سەرۆکی پەرلەمانیش بە ساتێکی مێژوویی رووداوەکەی ناوبرد.…

