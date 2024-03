2024-03-22 20:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەو بەنزینخانانەی شاری کەرکوک کە بەنزینی موحەسەن و سوپەری حکومییان تێدا دابەشدەکرێت، دەستکرا بە پەیڕەوکردنی سیستمی ئەلیکترۆنی بۆ…

