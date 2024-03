2024-03-22 20:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شاڵاو کۆسرەت رەسوڵ، رایدەگەیەنێت، یەکێتی ئامادەیە بۆ ئەوەی لەکاتی خۆیدا هەڵبژاردن ئەنجامبدرێت. شاڵاو کۆسرەت رەسوڵ، ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتیی…

