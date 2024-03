2024-03-23 01:00:10 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەمیر هەورامی رایدەگەیەنێت، ئەو کەسەی بەناوی وتەبێژی حکومەتەوە قسە دەکات، تەنها گوزارشت لە خۆی و تیمە وەزاریەکەیان دەکات…

