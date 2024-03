2024-03-23 10:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی توێژینەوەیەک خواردنی خورما و ئاو لە کاتی پارشێو و بەربانگدا زۆر بەسوودە بەشێوەیەک کە دەبێتە هۆی قەرەبووکردنەوەی…

The post هەشت سوودی زێڕینی خواردنی خورما لە کاتی پارشێو و بەربانگدا appeared first on Esta Media Network.