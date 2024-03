2024-03-23 16:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زانکۆی سلێمانی دەبێتە ئەندامی تۆڕی کاریگەریی ئەکادیمیی نەتەوەیەکگرتووەکان، کە 1600 دامەزراوەی ئەکادیمی لە کۆی 150 وڵات لە سەرتاسەری…

The post زانکۆی سلێمانی دەبێتە ئەندامی تۆڕی کاریگەریی ئەکادیمیی نەتەوەیەکگرتووەکان appeared first on Esta Media Network.