2024-03-23 16:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرگریی شارستانی ئاکرێ داوا لە هاوڵاتییان دەکات لە ماڵەکانیان بمێننەوە. بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی ئاکرێ لە راگەیەنراوێکدا بڵاویکردەوە، بەهۆی…

The post بەرگریی شارستانیی ئاکرێ بۆ هاوڵاتییان: تکایە لەماڵەکانتان مەیەنە دەرەوە appeared first on Esta Media Network.