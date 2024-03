2024-03-23 18:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ لە بازگەی زەمەقییەی پارێزگای هەڵەبجە دەستبەسەر بڕێکی زۆر زەیتووندا گیران کە بۆ خواردن شیاو نەبوو . لیژنە…

